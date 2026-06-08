कैमरे के सामने फूट-फूटकर रो पड़े शिवचंद्र राम, इस्तीफा देकर बोले- 4 रात से नहीं सोया, हमारे साथ नाइंसाफी हुई

Shivchandra Ram resigns: बिहार की राजनीति में किसी पार्टी से इस्तीफा देना या पाला बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा नेता कैमरे के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाता, तो सियासी गलियारों में हलचल मचना तय है। पटना में भी सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व मंत्री और राजद के SC/ST सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद (MLC) का टिकट न मिलने से दुखी शिवचंद्र राम कैमरों के सामने फूट-फूटकर रो पड़े। भावुक होते हुए उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया और RJD की राजनीति पर नाराजगी जाहीर की।