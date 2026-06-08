जब जारी हुआ था खान सर का अरेस्ट वारंट; पुलिस को चकमा देने के लिए हटाया फास्टैग, मोबाइल छोड़ रातों-रात पहुंचे वृंदावन

खान सर ने बताया कि जब उन्हें पुख्ता जानकारी मिली कि पटना प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है और पुलिस कभी भी उनके पास पहुंच सकती है, तो उन्होंने तुरंत पटना छोड़ने की योजना बनाई। पुलिस आमतौर पर किसी भी आरोपी या संदिग्ध गाड़ी का पीछा करने और उसकी लोकेशन जानने के लिए नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर होने वाले फास्टैग ट्रांजैक्शन का सहारा लेती है। खान सर ने इस जांच प्रक्रिया को नाकाम करने के लिए एक शातिर गेम खेला। उन्होंने अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर लगा फास्टैग ही उखाड़ दिया। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग के जाने पर दोगुना जुर्माना लगता है, लेकिन उन्होंने खुशी-खुशी टोल कर्मियों को कैश में तिगुना भुगतान किया।