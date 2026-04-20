बिहार मंत्रिमंडल विस्तार: विजय सिन्हा सरकार नहीं, संगठन संभालेंगे…., प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे मंत्री?

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा
बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हैं। वर्तमान सरकार फिलहाल एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के सहारे चल रही है। सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल में लगभग 30% पुराने चेहरों को बदल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मंत्रिमंडल की बजाय संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को मंत्रिमंडल में शामिल कर विजय सिन्हा की जगह दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पद संभालने पर विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह फैसला ‘कमांडर’ (पार्टी नेतृत्व) का है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। इसके साथ ही, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन में उनके और विजय कुमार सिन्हा के बीच हुई नोकझोंक का एक वीडियो भी काफी चर्चा में है। यह वायरल वीडियो उस समय का बताया जा रहा है, जब सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे और विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर थे। वीडियो में बिहार विधानसभा के भीतर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखी जा सकती है, जो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है।
वायरल वीडियो 17 मार्च 2021 का बताया जा रहा है। इसमें उस समय के मुख्यमंत्री कहते हुए सुनाई देते हैं, “बहुत व्याकुल नहीं होना है…।” इसके जवाब में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उनसे अपनी बात वापस लेने को कहा।
यह नोकझोंक सवालों के ऑनलाइन जवाब देने के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान सामने आई थी, जो उस समय काफी गरमा गई थी। अब राज्य की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह पुराना वीडियो एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखी जा सकती है।
जनता दल (यूनाइटेड) के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। बताया जा रहा है कि इसी के बाद पार्टी आलाकमान ने विजय कुमार सिन्हा को प्रदेश संगठन की कमान सौंपने पर विचार किया है। वहीं, वर्तमान में प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय सरावगी को विजय सिन्हा की जगह मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
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