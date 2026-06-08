झारखंड राज्य सभा चुनाव: परिमल नाथवानी की एंट्री से मुकाबला हुआ रोचक, क्या झारखंड में राजद लेगी बिहार का बदला?

झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और माले के 2 विधायक हैं। कुल मिलाकर 56 विधायक होते हैं, जो दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं। हालांकि, चर्चा है कि परिमल नाथवानी की नजर राजद के चार विधायकों पर भी है। सूत्रों के अनुसार, इस पर राजद की ओर से मौन सहमति की बात भी सामने आ रही है। हालांकि की पार्टी के सीनियर नेता इसे खारिज करते हैं। इधर, सूत्रों का कहना है कि राजद अपने इस कदम के जरिए बिहार में राज्य सभा चुनाव के दौरान हुई स्थिति का जवाब देने की रणनीति पर भी विचार कर रही है, जहां कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था।