खान सर नहीं, खान जी बोलिए, मंत्री दिलीप जायसवाल का जवाब हुआ वायरल

भवन में फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है ।

25,000 लीटर क्षमता की जगह 5,000 लीटर का टैंक है।

900 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला फायर पंप नहीं था।

आपातकालीन निकासी के लिए दो सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं है।

डाउन-कमर सिस्टम का अभाव पाया गया।

आपातकालीन निकास (Exit Signage) बेहतर नहीं है, छोटा है।

फायर अलार्म सिस्टम नहीं था।

20 एबीसी (ABC) और 6 CO₂ टाइप अग्निशामक यंत्रों की कमी पाई गई।

विद्युत सुरक्षा के लिए रबर मैट उपलब्ध नहीं है।

मकान में आवश्यक सेटबैक मानकों का पालन नहीं किया गया है।