कोचिंग में क्लास, लेकिन गायब खान सर! पटना पुलिस की दबिश तेज, सरेंडर की अटकलें तेज

खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने अपनी छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार की रात पटना पुलिस उनके

कोचिंग और घर पर गई थी। लेकिन, वे वहां नहीं मिले। FIR दर्ज होने के बाद खान सर ने छात्रों की क्लास ली थी। पुलिस

कार्रवाई की सूचना मिलने के साथ ही वे अंडरग्राउंड हो गए हैं। इससे पहले पटना पुलिस के खान सर के कोचिंग सेंटर जीस ग्लोबल स्टडीज भी पहुंचते बड़ी संख्या में छात्र पुलिस के सामने खड़ा हो गए। पुलिस उनको कई बार उनको वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं हटे। इधर, पुलिस भी रात भर उनके कोचिंग के बाहर कैंप की रही। हालांकि, इस मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इधर, सूत्रों का कहना है कि खान सर किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं।