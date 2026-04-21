21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

विजय सिन्हा के सख्त आदेश को सम्राट चौधरी ने पलटा, 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन खत्म

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के एक सख्त आदेश को पलटते हुए उस समय की गई कार्रवाई के तहत निलंबित 224 से अधिक राजस्व कर्मचारियों का निलंबन समाप्त कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 21, 2026

bihar transfer posting

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की ओर से पहले लिए गए एक सख्त फैसले को पलट दिया है। उन्होंने 224 से अधिक राजस्व कर्मचारियों का निलंबन समाप्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए सभी कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

सम्राट सरकार ने विजय का आदेश पलटा

सम्राट चौधरी सरकार ने हड़ताल के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से निलंबित किए गए 224 से अधिक कर्मियों का सस्पेंशन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। दरअसल, 11 फरवरी 2026 से राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। उस समय विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के साथ-साथ राजस्व मंत्री भी थे। उन्होंने पहले कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए अलग-अलग आदेश जारी कर 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया। विजय सिन्हा ने उस समय तर्क दिया था कि आम लोगों की परेशानी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया था। अब सम्राट चौधरी सरकार ने इन सभी कर्मियों का निलंबन वापस ले लिया है।

ये भी पढ़ें

बिहार: विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटी, निशांत कुमार को पहली बार Z श्रेणी, श्रवण कुमार को मिला Y+ कवर
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

21 Apr 2026 11:11 am

Published on:

21 Apr 2026 10:57 am

Hindi News / Bihar / Patna / विजय सिन्हा के सख्त आदेश को सम्राट चौधरी ने पलटा, 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन खत्म

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘राहुल बुलेट चलाते रहें, प्रियंका गांधी ही चला सकती हैं कांग्रेस’, तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान

राष्ट्रीय

Bihar Politics: JDU में नेतृत्व को लेकर असमंजस जारी, दो बैठकों के बाद भी सियासी सस्पेंस क्यों?

पटना

बीजेपी में खींचतान: विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश, प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व डिप्टी सीएम से की मुलाकात

पटना

बिहार में किराए वाली कार में शराब तस्करी, पटना हाईकोर्ट ने नहीं छोड़ी गाड़ी, जानें जज ने क्या कहा?

High Court Major Decision
राष्ट्रीय

बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट! नीतीश कुमार को मिल गई बड़ी जिम्मेदारी, JDU की बैठक में लिया गया अहम फैसला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.