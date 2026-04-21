विजय सिन्हा के सख्त आदेश को सम्राट चौधरी ने पलटा, 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन खत्म

सम्राट चौधरी सरकार ने हड़ताल के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से निलंबित किए गए 224 से अधिक कर्मियों का सस्पेंशन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। दरअसल, 11 फरवरी 2026 से राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। उस समय विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के साथ-साथ राजस्व मंत्री भी थे। उन्होंने पहले कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए अलग-अलग आदेश जारी कर 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया। विजय सिन्हा ने उस समय तर्क दिया था कि आम लोगों की परेशानी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया था। अब सम्राट चौधरी सरकार ने इन सभी कर्मियों का निलंबन वापस ले लिया है।