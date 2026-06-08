खान सर बहरूपिया हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए, तेज प्रताप यादव के बयान से बढ़ा विवाद

“खान सर को बहरूपिया हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए” - लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी विवाद शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि खान सर फोकस और चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने संपर्कों के सहारे उन्होंने रौशन आनंद यादव को जेल भिजवाया है। तेज प्रताप यादव ने खान सर पर छात्रों से अधिक फीस वसूलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका पढ़ाने-लिखाने से कोई विशेष सरोकार नहीं है और वे “बहरूपिया” हैं, जिन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। इस बयान के बाद आरजेडी ने खुद को इससे अलग कर लिया है, जबकि पार्टी का कोई भी नेता इस पर खुलकर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है।