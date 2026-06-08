8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

खान सर बहरूपिया हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए, तेज प्रताप यादव के बयान से बढ़ा विवाद

तेज प्रताप यादव के “बहरूपिया” वाले बयान के बाद बिहार में सियासी विवाद तेज हो गया है। उन्होंने खान सर पर फोकस, फीस वसूली और एक मामले में साजिश के आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 08, 2026

Bihar politics | तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव

“खान सर को बहरूपिया हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए” - लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी विवाद शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि खान सर फोकस और चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने संपर्कों के सहारे उन्होंने रौशन आनंद यादव को जेल भिजवाया है। तेज प्रताप यादव ने खान सर पर छात्रों से अधिक फीस वसूलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका पढ़ाने-लिखाने से कोई विशेष सरोकार नहीं है और वे “बहरूपिया” हैं, जिन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। इस बयान के बाद आरजेडी ने खुद को इससे अलग कर लिया है, जबकि पार्टी का कोई भी नेता इस पर खुलकर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है।

खान सर की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई संभव

इधर, खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की ओर से आज (सोमवार) अग्रिम जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में दाखिल किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई भी प्रस्तावित है। ऐसे में पुलिस, अदालत और सभी की नजरें आज की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार, खान सर के अधिवक्ता ने शनिवार को ही अग्रिम जमानत के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसके बाद सोमवार को अदालत में याचिका दाखिल किए जाने की संभावना है।

खान सर गिरफ्तारी पर सस्पेंस, छात्रों का विरोध तेज

घटना के छह दिन बाद भी पटना पुलिस फैजल खान उर्फ खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पटना पुलिस की ओर से उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इधर, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के छात्र लगातार खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती, तो वे हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आक्रोशित छात्रों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे गांधी मैदान में धरना और अनशन भी करेंगे। छात्रों ने पटना पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jun 2026 11:48 am

Published on:

08 Jun 2026 11:21 am

Hindi News / Bihar / Patna / खान सर बहरूपिया हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए, तेज प्रताप यादव के बयान से बढ़ा विवाद

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: “सब पागल हो गए हैं, जो करना है करें”- सम्राट चौधरी पर लालू प्रसाद का तीखा हमला

lalu prasad yadav
पटना

झारखंड राज्य सभा चुनाव: परिमल नाथवानी की एंट्री से मुकाबला हुआ रोचक, क्या झारखंड में राजद लेगी बिहार का बदला?

nathwani
पटना

रिशु श्री के गिफ्ट किए 1 लाख के पेन से आईएएस अधिकारी ने लिया था चार्ज, डिलीट चैट ने खोले कई राज

rishu shree tender scam
पटना

खान सर नहीं, खान जी बोलिए, मंत्री दिलीप जायसवाल का जवाब हुआ वायरल

khan sir bihar minister dilip jaiswals
पटना

स्कूल हॉस्टल में 6 साल के प्रेम की हत्या, टॉयलेट के पाइप से बंधी मिली लाश; चौथी के छात्र ने बताई आंखों देखी

madhepura hostel murder
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.