बिहार: विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटी, निशांत कुमार को पहली बार Z श्रेणी, श्रवण कुमार को मिला Y+ कवर

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को राज्य सरकार की ओर से Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह फैसला हाल ही में हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। फिलहाल नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सीएम के तौर पर विशेष सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन 14 अप्रैल को पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें Z+ श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया गया है। Z+ श्रेणी को सुरक्षा व्यवस्था की सबसे उच्चतम श्रेणियों में माना जाता है, जिसमें करीब 55 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं।