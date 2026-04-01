CM सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, गुजरात से आरोपी गिरफ्तार; पूछताछ के लिए बिहार लाया जा रहा

राज्य पुलिस मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे फोन के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारी ने कहा, “आरोपी के बिहार पहुंचने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।” मुख्यमंत्री की सुरक्षा बिहार विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2000 के तहत की जाती है। यह कानून काफी हद तक एसपीजी अधिनियम पर आधारित है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। एसएसजी में 200 से अधिक प्रशिक्षित कमांडो शामिल होते हैं, जिन्हें पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनएसजी और एसपीजी जैसे विभिन्न बलों से चुना जाता है। गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।