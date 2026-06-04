‘जब PMCH ही सुरक्षित नहीं तो निजी अस्पतालों में मरीज कैसे रहेंगे सेफ’, मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर शोक व्यक्त करते हुए रोहिणी आचार्य ने बिहार के हर शहर और कस्बे में खुले निजी नर्सिंग होम्स की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने के पश्चात् इलाजरत मरीजों की मौत की घटना दुखद है। बिहार में ऐसे निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स की भरमार है, जहां अग्निशमन के उपकरणों व बंदोबस्तों की मौजूदगी बिल्कुल ही नहीं है। सरकारी मानकों और दिशा-निर्देशों का धड़ल्ले से उल्लंघन करते ऐसे अस्पताल व नर्सिंग होम्स प्रदेश में हजारों की संख्या में लगभग हरेक शहर के गली-मुहल्ले में सरकार व प्रशासन की जानकारी में चलाए जा रहे हैं।'