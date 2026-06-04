जमशेदपुर में 10 हजार का चालान कटा तो भड़का शख्स, SP ऑफिस के बाहर कार में बैठकर पी शराब

संजय सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उनका दावा है कि घटना के समय उन्होंने शराब नहीं पी थी। बल्कि, वह तो बस अपनी गाड़ी में शराब की एक बोतल ले जा रहे थे। सिंह का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनके दावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बार-बार ब्रेथलाइजर टेस्ट कराने के बाद मनमाने ढंग से उन्हें नशे में धुत ड्राइवर घोषित कर दिया और जुर्माने का चालान थमा दिया।