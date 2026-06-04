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जमशेदपुर में 10 हजार का चालान कटा तो भड़का शख्स, SP ऑफिस के बाहर कार में बैठकर पी शराब

Traffic challan: झारखंड के जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से नाराज एक व्यक्ति SSP और DC कार्यालय सामने अपनी कार में बैठकर शराब पीने लगा। इस दौरान बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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पटना

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Anand Shekhar

Jun 04, 2026

traffic challan

चालान कटने से पहले ब्रेथ एनालाइज़र से हो रही जांच (फोटो- सोशल मीडिया)

Traffic Challan: झारखंड के जमशेदपुर में बिष्टुपुर ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में एक व्यक्ति का 10 हजार रुपये का चालान काट दिया। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से वह शख्स इतना भड़क गया कि वह गाड़ी चलाकर SSP और DC दफ्तरों के परिसर में पहुंच गया, जहां उसने अपनी कार के अंदर बैठकर शराब पी। इस दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

चेकिंग के दौरान काटा गया 10 हजार का चालान

यह पूरा विवाद बुधवार रात को शुरू हुआ जब बिष्टुपुर ट्रैफिक पुलिस सोनारी स्थित साईं मंदिर के पास शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही थी। इस अभियान के दौरान पुलिस ने सोनारी के रहने वाले संजय सिंह को नियमित जांच के लिए रोका। अधिकारियों ने उनका ब्रेथलाइज़र टेस्ट किया और नतीजों के आधार पर उन्होंने संजय सिंह को शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी माना। जिसके बाद संजय सिंह का 10000 रुपये का चालान काट दिया गया।

सिर्फ शराब की बोतल ले जा रहे थे

संजय सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उनका दावा है कि घटना के समय उन्होंने शराब नहीं पी थी। बल्कि, वह तो बस अपनी गाड़ी में शराब की एक बोतल ले जा रहे थे। सिंह का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनके दावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बार-बार ब्रेथलाइजर टेस्ट कराने के बाद मनमाने ढंग से उन्हें नशे में धुत ड्राइवर घोषित कर दिया और जुर्माने का चालान थमा दिया।

पुलिसकर्मी पर पर्सनल अकाउंट में पेमेंट कराने का आरोप

संजय सिंह ने आगे दावा किया कि जुर्माने की रकम को सरकारी खाते में या किसी निर्धारित मशीन के जरिए कानूनी तौर पर जमा करवाने के बजाय, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में से एक ने उनसे कहा कि वे ऑनलाइन पेमेंट सीधे उस अधिकारी के निजी बैंक खाते में कर दें। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारी की पहचान लाल बिहारी राम के रूप में की है और कहा है कि उनके पास इस निजी खाते में किए गए ऑनलाइन लेन-देन के पुख्ता डिजिटल सबूत मौजूद हैं

एसएसपी दफ्तर के बाहर विरोध

पुलिस की इस कथित मनमानी और अवैध वसूली से बेहद नाराज होकर संजय सिंह अपनी कार सीधे जमशेदपुर के एसएसपी (SSP) और डीसी (DC) कार्यालय के बाहर ले आए। जहां अपनी कार खड़ी करके उन्होंने कार के अंदर ही बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया और इस पूरे वाकये का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।

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Published on:

04 Jun 2026 08:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जमशेदपुर में 10 हजार का चालान कटा तो भड़का शख्स, SP ऑफिस के बाहर कार में बैठकर पी शराब

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