बिहार: जनता दरबार में मुस्लिम टोपी पहनाने से CM सम्राट चौधरी का इनकार, वीडियो वायरल

शुक्रवार को सम्राट चौधरी के जनता दरबार में अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सम्राट चौधरी को गमछा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उसी समूह के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाद में उन्होंने वह टोपी अपने सुरक्षा कर्मियों को दे दी। इसके पश्चात उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिसे सम्राट चौधरी ने स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।