Bihar Politics: सम्राट के सीएम बनने पर बिहार बीजेपी में अंदरूनी खींचतान! विजय सिन्हा के बयान ने बढ़ाई हलचल

विजय कुमार सिन्हा के इस बयान को लेकर बीजेपी पार्टी कार्यालय में भी काफी चर्चा हो रही है। लोग इसे अपने-अपने तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी का यह फैसला समर्पित कार्यकर्ताओं को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि “बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट” की स्थिति है। इससे यह स्पष्ट है कि पार्टी के इस निर्णय से सभी लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। पार्टी कार्यालय में पूरी सब्ज़ी और लड्डू खाते हुए एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि क्या पार्टी नेतृत्व को कोई समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिला, जो वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहा हो, जो कई दलों में रह चुके व्यक्ति के हाथों में सत्ता की कमान सौंप दी गई।