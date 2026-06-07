स्कूल हॉस्टल में 6 साल के प्रेम की हत्या, टॉयलेट के पाइप से बंधी मिली लाश; चौथी के छात्र ने बताई आंखों देखी

जेडी पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले चौथी क्लास के छात्र आकाश कुमार ने पुलिस और परिजनों के सामने जो गवाही दी, उसने सबके होश उड़ा दिए। मासूम आकाश ने बताया कि रात में करीब 12 बजे जब अचानक उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि दो लोग शौचालय के पास आनंद प्रेम के गले में रस्सी बांधकर उसे मार रहा था। प्रेम दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा था। आकाश तुरंत इस बात की जानकारी सर (शिक्षकों) को देने भागा, लेकिन जब तक वो वापस आया, तब तक दोनों स्कूल के पीछे वाले रास्ते से भाग निकले थे।