24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट: सम्राट चौधरी पेश करेंगे विश्वास मत, बिहार विधानसभा का विशेष सत्र घोषित

संविधान के अनुच्छेद 163, 164 और 175 के तहत, राज्य में नई सरकार के गठन के बाद राज्यपाल के निर्देश पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, ताकि बहुमत परीक्षण कराया जा सके। नई सरकार सदन में विश्वास मत हासिल कर यह साबित करती है कि उसे कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। मुख्यमंत्री स्वयं सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिस पर चर्चा होती है। इसके बाद ध्वनि मत या मतदान के जरिए प्रस्ताव को पारित या अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है।