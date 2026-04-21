बीजेपी में खींचतान: विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश, प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व डिप्टी सीएम से की मुलाकात

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं हैं। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। उन्होंने ज़मीन पर मेहनत और लंबा संघर्ष किया है, और हाल ही में ‘कमांडर’ (पार्टी नेतृत्व) के फैसले पर बयान देकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। शुरुआत में तो पार्टी ने इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब अंदरूनी समर्थन बढ़ने से उसकी चिंता बढ़ गई है। जो नेता अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपनी बात रखते थे, वे अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी बीच, सोमवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। हालांकि, पार्टी इस मुलाकात को संगठनात्मक मुद्दा और आरा-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव से जुड़ा बता रही है।