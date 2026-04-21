21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बीजेपी में खींचतान: विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश, प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व डिप्टी सीएम से की मुलाकात

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार रात पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 21, 2026

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और विजय कुमार सिन्हा । फोटो- फेसबुक विजय सिन्हा

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं हैं। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। उन्होंने ज़मीन पर मेहनत और लंबा संघर्ष किया है, और हाल ही में ‘कमांडर’ (पार्टी नेतृत्व) के फैसले पर बयान देकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। शुरुआत में तो पार्टी ने इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब अंदरूनी समर्थन बढ़ने से उसकी चिंता बढ़ गई है। जो नेता अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपनी बात रखते थे, वे अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी बीच, सोमवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। हालांकि, पार्टी इस मुलाकात को संगठनात्मक मुद्दा और आरा-बक्सर विधान परिषद उपचुनाव से जुड़ा बता रही है।

बीजेपी में खींचतान

नई सरकार के गठन के साथ ही चर्चा है कि पार्टी विजय कुमार सिन्हा की जगह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को मंत्री बनाने और संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। इस फैसले को लेकर पार्टी के भीतर दो तरह की राय सामने आ रही है। एक वर्ग का मानना है कि अब पार्टी को ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ (लाला) समाज की जरूरत नहीं है। ‘यूजीसी’ की चर्चा करते हुए इस वर्ग का कहना है कि पार्टी को उनका वोट केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए चाहिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी और सम्मान को लेकर गंभीरता नहीं दिखती।

वहीं, दूसरा वर्ग मानता है कि सम्राट सरकार में विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। हालांकि, गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि दोनों डिप्टी सीएम पद जदयू के खाते में हैं। ऐसे में विजय सिन्हा को संगठन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सोमवार रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने विजय सिन्हा को उनकी पसंद से मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव भी दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस मुद्दे का समाधान निकाल लेना चाहती है।

ये भी पढ़ें

बिहार: विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटी, निशांत कुमार को पहली बार Z श्रेणी, श्रवण कुमार को मिला Y+ कवर
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

21 Apr 2026 08:14 am

Hindi News / Bihar / Patna / बीजेपी में खींचतान: विजय सिन्हा को मनाने की कोशिश, प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व डिप्टी सीएम से की मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में किराए वाली कार में शराब तस्करी, पटना हाईकोर्ट ने नहीं छोड़ी गाड़ी, जानें जज ने क्या कहा?

High Court Major Decision
राष्ट्रीय

बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट! नीतीश कुमार को मिल गई बड़ी जिम्मेदारी, JDU की बैठक में लिया गया अहम फैसला

राष्ट्रीय

चाची ने पहले भतीजे से किया प्यार, फिर 50000 लौटाने के बहाने कर दी हत्या; 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

bihar news, purnia news
पटना

मुआवजे के लिए मां ने रची बेटी के रेप की कहानी, निर्दोष को हुई उम्रकैद; बालिग होते ही युवती ने खोला राज

पटना

हाथ में तिरंगा और कलाइयों में बेड़ियां… पटना की सड़कों पर उतरीं NDA की महिलाएं, विपक्ष के खिलाफ आक्रोश

women reservation bill, bjp protest, bihar news, patna news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.