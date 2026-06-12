10 साल तक घर नहीं लौटीं, पिता से किया वादा निभाकर IPS बनीं साक्षी कुमारी; अब बिहार में मिला बड़ा प्रमोशन

IPS Sakshi Kumari Promotion: कहा जाता है कि अगर किसी का इरादा पक्का हो और कुछ बड़ा करने का जुनून हो, तो रास्ते की हर मुश्किल आखिरकार हार मान ही लेती है। मूल रूप से बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली IPS अधिकारी साक्षी कुमारी की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। साक्षी कुमारी ने अपने पिता से किए गए एक वादे को निभाने के लिए पूरे दस साल घर से दूर बिताए। साक्षी कुमारी को बिहार सरकार के गृह विभाग ने बड़ा प्रमोशन दिया है, जो कि एक जनवरी 2026 से ही लागू होगा।