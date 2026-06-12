बिहार के डिप्टी सीएम को धमकी भरा कॉल, PA पर मंत्री ने एक्सेस के बदले पैसे मांगने का लगाया आरोप

एक अन्य घटना में, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने पटना के साइबर पुलिस स्टेशन में अपने पूर्व निजी सहायक निशांत केतु झा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झा सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस देने के बदले पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि, निशांत केतु झा ने मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मंत्री उन पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस देने के लिए दबाव डाल रहे थे, जो उनके पर्सनल ईमेल अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, “ऐसी स्थिति में मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपने पर्सनल मेल अकाउंट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकता।” इस मामले पर साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि मंत्री के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा, “सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।”