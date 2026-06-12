Bihar Exam Scam: जो रोकने आए थे नकल, वही निकले सॉल्वर! सिपाही भर्ती वाले जालसाज अब BPSC परीक्षा में दबोचे गए

सॉल्वर गैंग केवल डिजिटल सिस्टम में हेरफेर तक ही सीमित नहीं था। बेगूसराय मुफस्सिल थाना और छपरा तथा नालंदा जिलों से मिले इनपुट के आधार पर यह बात भी सामने आई है कि अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के भीतर उत्तर लिखवाने की बड़ी प्लानिंग की गई थी। इसके लिए आयोग द्वारा लगाए गए जैमर कार्य हेतु नियोजित कंपनी 'ECIL' के कर्मियों की भूमिका और संभावित खामियों की भी गहन जांच आर्थिक अपराध इकाई (EOU) द्वारा की जा रही है। EOU की टीम अब गिरफ्तार किए गए सभी 35 अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है ताकि इस नेक्सस के मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके।