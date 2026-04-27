‘बिहारी एक दिन हड़ताल कर दें तो थम जाएगी दिल्ली’, बिहार के युवक की हत्या पर फूटा खेसारी लाल यादव का गुस्सा

खेसारी लाल यादव ने अपने पोस्ट में दिल्ली के सांसदों और विधायकों को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा, 'ये हाल है देश की राजधानी का, जहां बिहारी अगर एक दिन का भी हड़ताल कर दें तो दिल्ली का एक इंच खिसकना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में कोई भी सांसद, विधायक बिना बिहारी वोटर के सपोर्ट के जीत ही नहीं सकता, लेकिन जब बिहारियों पर हमला होता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब सब इस मामले की लीपापोती में लग जाएंगे ताकि ये मुद्दा दब जाए।'