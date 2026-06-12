Bihar Politics: राबड़ी देवी का गिफ्ट सिंगर के लिए खड़ी करेगा मुसीबत? JDU बोली- GST रसीद दिखाओ, नहीं तो ED-IT का नोटिस तय

दरअसल, यह पूरा मामला पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आयोजित लालू यादव के जन्मदिन समारोह का है। लालू प्रसाद यादव हमेशा से बिहार की पारंपरिक कला 'लौंडा नाच' और लोक संगीत के शौकीन रहे हैं, इसलिए इस खास शाम को भी राबड़ी आवास पर 'लौंडा नाच' और चैता गीतों की महफिल सजी थी। जब मशहूर लोक गायक छोटू छलिया ने तेजस्वी यादव के बेटे (इराज लालू यादव) को लेकर सोहर गाना शुरू किया, तो दादी राबड़ी देवी इतनी खुश और गदगद हुईं कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से चमचमाते कंगन उतारे और गायक को इनाम में दे दिए। इस बड़े दिल को देखकर वहां मौजूद तमाम नेता और विधायक भी खुशी से झूम उठे।