राबड़ी देवी खाली करेंगी सरकारी आवास? गौशाला में शिफ्ट हुआ सामान, लालू यादव के पटना आते ही होगा फैसला

Rabri Devi Bungalow Controversy: पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। सुरक्षा कटौती और आवास खाली करने के नोटिस से नाराज लालू यादव, राबड़ी देवी, और तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी सुरक्षा लौटा दी है। इसके बाद से बड़ी संख्या में RJD कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर जमा हो गए हैं। इस बीच, सूत्रों के हवाले से अब जो जानकारी निकल कर सामने या रही है, उसके अनुसार राबड़ी आवास का ज़्यादातर सामान गोला रोड स्थित गौशाला परिसर में भेज दिया गया है। इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि लालू परिवार जल्द ही सरकारी घर खाली करके किसी नई जगह जा सकता है।