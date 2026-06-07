राबड़ी आवास के बाहर लाठियां लेकर डटे RJD कार्यकर्ता, सुरक्षा कटौती पर बिहार में सियासी संग्राम

लालू परिवार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वापस भेजे जाने और आरजेडी कार्यकर्ताओं के लाठी प्रदर्शन पर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने लालू परिवार के इस कदम को महज एक राजनीतिक ढोंग करार दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने नीरज कुमार कहा, 'राबड़ी देवी जी को अगर सच में स्वाभिमानी की चिंता है, तो उन्हें सिर्फ सुरक्षाकर्मियों को लौटाने का नाटक नहीं करना चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा मिला आलीशान सरकारी बंगला, तमाम सरकारी सुविधाएं, बुलेटप्रूफ गाड़ियां और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष मिलने वाले अन्य सभी विशेषाधिकार भी तुरंत त्याग देने चाहिए।'