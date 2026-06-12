Bihar Contingency Fund: तेजस्वी यादव ने सरकार को याद दिलाया आर्टिकल 267, कहा- बुजुर्ग और माता-बहनें आपदा नहीं हो सकते

विवाद की शुरुआत तब हुई जब यह बात सामने आई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती तीन महीनों में ही बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे नियमित और रूटीन भुगतानों को पूरा करने के लिए बिहार आकस्मिक निधि (Contingency Fund) से 3,662 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि निकाली है। इस पर आपत्ति जताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पेंशन दशकों से हर महीने नियमित बजटीय व्यवस्था के तहत लाभार्थियों के खातों में जाती रही है, उसे अचानक आकस्मिक खर्च की श्रेणी में क्यों डाल दिया गया? क्या सरकार के पास अपने रूटीन काम चलाने के लिए भी नियमित बजट में पैसे नहीं बचे हैं?