‘ऐरे-गैरे लोगों को बांट रहे सुरक्षा और आवास’, पटना लौटते ही मुख्यमंत्री पर बरसे तेजस्वी यादव

इसके अलावा तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और कर्मचारी, व्यापारी, किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र व शिक्षक समेत समाज का हर वर्ग इस दिशाहीन सरकार में त्राहिमाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। NEET जैसी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा-स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। तेजस्वी ने अंत में कहा कि ऐसे नौसिखिए लोगों के हाथ में बिहार जैसे समृद्ध प्रदेश की बागडोर होना किसी आपदा से कम नहीं है, लेकिन सही समय आने पर सूबे की जनता इन सबको करारा जवाब देगी।