खान सर पर पूर्व पार्टनर का आरोप, कहा – पिस्तौल दिखाकर मेरी कोचिंग हड़प ली, अब्बा की कसम खाकर भी दिया धोखा

Patna Coaching Clash ‘मैं पठान का बच्चा हूं, जिस दिन 5000 बच्चे हो जाएंगे, 50 लाख का हिसाब खुद करके दूंगा।’ खान सर के इस भरोसे पर हमने अपना सब काम छोड़कर नए कोचिंग को आगे बढ़ाने में दिन-रात मेहनत की। लेकिन, खान सर बुलंदियों पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मुझे ही धोखा दिया। खान सर के पूर्व सहयोगी निखिल सर ने राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में यह बातें कही। उन्होंने बताया कि वंदना मैम से विवाद के बाद उन्होंने खान सर को 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से क्लास लेने का मौका दिया था। लेकिन, बाद में उनकी मेहनत देखकर 70:30 के रेशियो पर पार्टनरशिप कर ली गई, जिसमें 70% हिस्सा खान सर का और 30% हिस्सा उनका था, जिससे वे किराया और स्टाफ का खर्च निकालते थे। निखिल सर के अनुसार, यही उनका सबसे बड़ा निर्णय और गलती साबित हुई।