फायरिंग विवाद के बाद कोर्ट से राहत, लेकिन बढ़ी मुश्किलें, खान सर के संस्थान पर जांच का साया

खान सर (फाइल फोटो)
खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत जरूर मिल गई है, लेकिन उनकी कानूनी और कारोबारी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग विवाद के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सुरक्षा गार्डों की भूमिका की जांच जारी है।
इधर, रौशन आनंद के छात्र सड़क पर उतरकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस की जांच में भी कई गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यही स्थिति खान सर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
सूत्रों का कहना है कि खान सर के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करने में पुलिस को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि पटना के कई बड़े कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोग भी उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कारण पुलिस को जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां आसानी से मिल रही हैं।
सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं और रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, तो इससे खान सर की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, यदि जांच में वे निर्दोष साबित होते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा पहले से और मजबूत हो सकती है।
सूत्रों का कहना है कि पुलिस खान सर की ओर से दावा किए गए सफल छात्रों की सूची की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें उन दावों की भी पड़ताल हो रही है, जिनमें अक्सर बड़े स्तर पर सफल परिणामों का उल्लेख किया जाता है।
कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों में इस तरह के विवादों का यह एक अहम पहलू होता है, जहां कथित तौर पर फर्जी दावे करने और टॉपर्स को पैसे देकर उनके इंटरव्यू या बयान अपने पक्ष में दिखाने जैसे आरोप लगते रहे हैं। पुलिस इसी संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस स्तर पर और कितनी राशि के लेन-देन के जरिए यह काम किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अभी तक कई नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियां अब उन सभी कोचिंग संस्थानों को भी अपने दायरे में लेने की तैयारी कर रही हैं जिन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं।
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