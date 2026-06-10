फायरिंग विवाद के बाद कोर्ट से राहत, लेकिन बढ़ी मुश्किलें, खान सर के संस्थान पर जांच का साया

कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों में इस तरह के विवादों का यह एक अहम पहलू होता है, जहां कथित तौर पर फर्जी दावे करने और टॉपर्स को पैसे देकर उनके इंटरव्यू या बयान अपने पक्ष में दिखाने जैसे आरोप लगते रहे हैं। पुलिस इसी संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस स्तर पर और कितनी राशि के लेन-देन के जरिए यह काम किया गया।