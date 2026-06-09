रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे छात्र

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीसरे दिन भी छात्र पटना की सड़कों पर उतरे। छात्र पटना कॉलेज के बाहर एकत्र हुए और कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। छात्रों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन की गाड़ियां तैनात कर दी हैं। बताया जा रहा है कि खान सर के कोचिंग पर हमले के मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद वर्तमान में जेल में बंद हैं।