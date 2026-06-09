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पटना

रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे छात्र

पटना की सड़कों पर छात्र लगातार तीसरे दिन उतरकर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। छात्र पटना कॉलेज के बाहर एकत्र होकर कारगिल चौक तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 09, 2026

patna coaching war

पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते छात्र

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीसरे दिन भी छात्र पटना की सड़कों पर उतरे। छात्र पटना कॉलेज के बाहर एकत्र हुए और कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। छात्रों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन की गाड़ियां तैनात कर दी हैं। बताया जा रहा है कि खान सर के कोचिंग पर हमले के मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद वर्तमान में जेल में बंद हैं।

(खबर अपडेट हो रही है)

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Updated on:

09 Jun 2026 07:17 pm

Published on:

09 Jun 2026 06:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे छात्र

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