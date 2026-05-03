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फिर बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बूंदाबांदी… देखें वीडियो….
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फिर बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बूंदाबांदी… देखें वीडियो….

अलवर जिले में शरिवार शाम मौसम बदल गया। राजगढ़, अलावड़ा, सकट, पिनान क्षेत्र में आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई।राजगढ़. कस्बे तथा आसपास के क्षेत्र में रात सवा नौ बजे अंधड़ आया। इससे धूल मकानों में जमा हो गई। तेज अंधड़ से टीन-टप्पर उड़ गए। तेज गडगड़ाहट के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस बीच बिजली [&hellip;]

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अलवर

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kailash Sharma

May 03, 2026


अलवर जिले में शरिवार शाम मौसम बदल गया। राजगढ़, अलावड़ा, सकट, पिनान क्षेत्र में आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई।
राजगढ़. कस्बे तथा आसपास के क्षेत्र में रात सवा नौ बजे अंधड़ आया। इससे धूल मकानों में जमा हो गई। तेज अंधड़ से टीन-टप्पर उड़ गए। तेज गडगड़ाहट के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस बीच बिजली बंद होने से पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। तेज अंधड़ जारी रहा। मौसम भी सुहाना हो गया।
अलावड़. कस्बे सहित क्षेत्र में आंधी आई। इस बीच बादलों में बिजली चमकने से आसमान रोशन नजर आया। कस्बे की बिजली भी इस दौरान गुल हो गई।
सकट. क्षेत्र में शनिवार रात्रि 9:30 बजे से ते•ा हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया।
पिनान. कस्बे में शनिवार देर रात करीब साढ़े नौ बजे आए तेज अंधड़ से सडक़ों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। लाइट गुल हो गई। दुकानों के आगे लगे तिरपाल हवा में लहराते नजर आए। सडक़ों पर फेला कचरा हवा के साथ चक्रवात की तरह उड़ता रहा।

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Published on:

03 May 2026 12:16 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / फिर बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बूंदाबांदी… देखें वीडियो….

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