TNLA Election : तमिलनाडु में AIADMK ने चुनाव में क्या-क्या मुफ्त देने का किया है वादा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान 

एआइएडीएमके ने अपने घोषणापत्र में चावल कार्डधारकों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में, जिन युवाओं ने बैंक से शिक्षा ऋण लिया है और बेरोजगारी के कारण ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, उनका ऋण सरकार द्वारा माफ करने की घोषणा की गई है। राज्य में शराब बंदी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना भी घोषणापत्र का हिस्सा है। इसके साथ ही, कौशल विकास के लिए अलग विश्वविद्यालय और ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा देने का वादा किया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि तमिलनाडु को 'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' में बदलने के लिए तेज़ी से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की आपत्तिजनक धाराओं पर विरोध जताते हुए, तमिलनाडु को इससे मुक्त रखने की मांग की गई है।