‘विधानसभा अनुमोदित व्यक्ति को ही बनाया जाए राज्यपाल’, राज्यपाल चयन प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की सिफारिश की है। इस समिति की 387 पृष्ठों की रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने विधानसभा में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में राज्यपाल के चयन, भाषा नीति, परिसीमन, चुनाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार सहित दस महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं।रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल के लिए पांच वर्ष की एकल अवधि तय करने की अनुशंसा की गई है। इसके लिए राज्य विधानसभा की पूर्ण सदस्यता से बहुमत से अनुमोदित तीन नामों में से राष्ट्रपति को एक को राज्यपाल नियुक्त करने का प्रस्ताव है। यह अनुशंसा संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन का सुझाव देती है।मुख्यमंत्री स्टालिन ने रिपोर्ट के प्रस्तावना में कहा, “इसका विश्लेषण संविधान सभा की बहसों, संघीय अध्ययन, पूर्व आयोगों की रिपोर्ट, न्यायिक निर्णयों और समकालीन अनुसंधान पर आधारित है। इसकी सिफारिशें सहायकता, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक प्राथमिकता के सिद्धांतों तथा परिपक्व संघों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित हैं।”संवैधानिक संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत पर जोर