Tamil Nadu Assembly Election: महिलाओं को सहायता राशि डबल करने का वादा

अन्नाद्रमुक (एआइएडीएमके) के महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी (ईपीएस) ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे "आखिरी समय का चुनावी नकद हस्तांतरण" करार दिया और मुख्यमंत्री द्वारा राशि डबल करने की घोषणा पर सवाल उठाए। ईपीएस ने सोशल मीडिया पर लिखा, "क्या आपने देखा कि चुनावी हार का डर मुख्यमंत्री से क्या-क्या करवा रहा है?" उन्होंने पूछा कि 2024 या 2025 में ऐसा कोई ग्रीष्मकालीन पैकेज क्यों नहीं घोषित हुआ।