Tamil Nadu assembly elections: शशिकला की रणनीति पर जल्द फैसला, समर्थकों में हलचल

जयललिता के निधन के बाद शशिकला को एआइएडीएमके की अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पद से हटाकर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। शशिकला ने पार्टी के विभिन्न धड़ों को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा और एआइएडीएमके ने उनके साथ किसी भी गठजोड़ की संभावना से इनकार कर दिया है। एआइएडीएमके महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी ने शशिकला की पार्टी में वापसी की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है।