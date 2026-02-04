चुनाव से पहले जनता को लुभाने की होड़! स्टालिन का सफाई कर्मचारियों को तोहफा, AIADMK ने लगाई वादों की झड़ी

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से राजनीति घमासान शुरू हो गया है। जनता को लुझाने के लिए सरकार और विपक्ष में होड़ मच गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं, एआईएडीएमके ने भी अपने चुनावी वादों की दूसरी फेज रोल आउट की है। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने और फ्रंटलाइन वर्कर्स की आजीविका सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गांव पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है।