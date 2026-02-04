4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

home_icon

राष्ट्रीय

चुनाव से पहले जनता को लुभाने की होड़! स्टालिन का सफाई कर्मचारियों को तोहफा, AIADMK ने लगाई वादों की झड़ी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ एआईएडीएमके ने अपने चुनावी वादों की दूसरी फेज रोल आउट की है। पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई लाभों की घोषणा की।

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Feb 04, 2026

tamil-nadu-election-2026

स्टालिन सरकार vs AIADMK

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से राजनीति घमासान शुरू हो गया है। जनता को लुझाने के लिए सरकार और विपक्ष में होड़ मच गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं, एआईएडीएमके ने भी अपने चुनावी वादों की दूसरी फेज रोल आउट की है। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने और फ्रंटलाइन वर्कर्स की आजीविका सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गांव पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है।

ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपये की बढ़ोतरी

तमिलनाडु सरकार ने गांव पंचायतों में सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों की मासिक वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब उनकी सैलरी 5,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने और तेजी से बढ़ती आबादी व शहरीकरण के दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है।

गांवों में स्वच्छता में आएगा सुधार

सरकार ने पंचायतों को 'ए', 'बी' और 'सी' ग्रेड में वर्गीकृत करने की नई व्यवस्था शुरू की है। यह वर्गीकरण पंचायतों के आकार, जनसंख्या और कचरा उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। इससे संसाधनों का बेहतर आवंटन, मानव शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावी उपयोग संभव होगा। अधिकारी बताते हैं कि इससे कचरा संग्रह समय पर होगा और गांवों में स्वच्छता में सुधार आएगा।

कर्मचारियों पर बोझ होगा कम

ग्रामीण तमिलनाडु में घरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज आयुक्त को जरूरत के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन करने का अधिकार दिया है। इससे सेवा वितरण बेहतर होगा और मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ कम होगा। यह वेतन वृद्धि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और पंचायत स्तर की फेडरेशनों के माध्यम से नियुक्त हजारों सफाई कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। ये कर्मचारी रोजाना सफाई, कचरा अलग करना और निपटान के काम करते हैं।

476 करोड़ रुपये किए आवंटित

वेतन वृद्धि और स्वच्छता ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य ने राज्य वित्त आयोग अनुदान से सालाना 476 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि अतिरिक्त वेतन खर्च और ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं को जारी रखने में मदद करेगी।

एआईएडीएमके ने चुनावी वादों की दूसरी किश्त जारी की

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ एआईएडीएमके ने अपने चुनावी वादों की दूसरी फेज रोल आउट की है। पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई लाभों की घोषणा की।
पलानीस्वामी ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा कि वृद्धावस्था पेंशन 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये मासिक की जाएगी। इसी राशि की सहायता परित्यक्त महिलाओं, विधवाओं और अन्य जरूरतमंदों को मिलेगी।

  • छात्रों के लिए बड़ा ऐलान: बैंक से लिए शिक्षा लोन माफ किए जाएंगे, राज्य सरकार खर्च उठाएगी। इससे मध्यम वर्ग और ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी।
  • घरेलू कल्याण के तहत सभी परिवार कार्डधारकों को सालाना तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।
  • जल्लिकट्टू दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजा। मान्यता प्राप्त जल्लिकट्टू आयोजनों को 5 लाख रुपये सहायता।
  • विकलांगों के सहकारी बैंकों से लिए लोन माफ। अल्पसंख्यक महिलाओं (मुस्लिम सहित) को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज-मुक्त लोन।

महिलाओं को 2,000 रुपये सहायता

यह दूसरी किश्त है। पहली किश्त में महिलाओं को 2,000 रुपये सहायता, पुरुषों के लिए शहर बसों में मुफ्त यात्रा, ग्रामीण बेघरों को जमीन, शहरी बेघरों को अपार्टमेंट, ग्रामीण रोजगार योजना 150 दिनों तक विस्तार और 5 लाख महिलाओं को अम्मा टू-व्हीलर शामिल थे। एआईएडीएमके महिलाओं, युवाओं, किसानों और कम आय वालों को आकर्षित करने के लिए कल्याण वित्तीय राहत पर फोकस कर रहा है।

Updated on:

04 Feb 2026 05:57 pm

Published on:

04 Feb 2026 05:56 pm

Hindi News / National News / चुनाव से पहले जनता को लुभाने की होड़! स्टालिन का सफाई कर्मचारियों को तोहफा, AIADMK ने लगाई वादों की झड़ी

