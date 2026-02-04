AIADMK चुनावी वादे: अल्पसंख्यकों और छात्रों पर बड़ा फोकस

पलनीस्वामी ने दावा किया कि AIADMK-नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) राज्य में मुख्य विपक्षी गठबंधन है। उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर "कठपुतली" की तरह शासन करने का आरोप लगाया। साथ ही दोहराया कि राज्य में एनडीए का नेतृत्व AIADMK कर रही है और वे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है। पूर्व नेता वी.के. शशिकला की पार्टी में वापसी की संभावना को भी उन्होंने खारिज किया।