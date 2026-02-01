Union Budget 2026: हाई स्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास

चेन्नई मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में पहले से पहचान बना चुका है। अब बजट में भारत को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए राज्यों को सहायता देने की बात कही गई है। तमिलनाडु में निजी क्षेत्र के सहयोग से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित हो सकते हैं। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल भवन के रूप में कार्य करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा, शोध के साथ-साथ आयुष, पर्यटन और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।