Rajasthan Patrika Chennai Edition ने 23 साल में हिंदी और तमिलनाडु को जोड़ा

चेन्नई संस्करण के राजस्थान पत्रिका के 23वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे समाचार पत्र के स्टाफ और प्रबंधन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चेन्नई लंबे समय से ऐसा शहर रहा है जो पूरे भारत से आए लोगों, विचारों और संस्कृतियों का स्वागत करता है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि राजस्थान पत्रिका ने पिछले दो दशकों में यहां न केवल प्रकाशन स्थल पाया है, बल्कि एक सच्चा घर भी बनाया है। चेन्नई से प्रकाशित होने वाला एकमात्र हिंदी राष्ट्रीय दैनिक होने के नाते, इस पत्र ने हिंदी भाषी समुदाय को शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही पूरे तमिलनाडु के पाठकों के साथ व्यापक रचनात्मक संवाद भी स्थापित किया है। राजस्थान पत्रिका का चेन्नई संस्करण इस बात का उदाहरण है कि जिम्मेदार पत्रकारिता कैसे भाषाओं और क्षेत्रों को जोड़ सकती है, आपसी समझ को बढ़ावा दे सकती है और सामाजिक सद्भाव को मजबूत कर सकती है। मैं पूरी टीम की सराहना करता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखते हुए इस शहर की समावेशी भावना को प्रतिबिंबित किया है। मैं राजस्थान पत्रिका परिवार को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि चेन्नई संस्करण आने वाले वर्षों में अपनी प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और सफलता बनाए रखे।