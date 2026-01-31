तबीयत बिगड़ी तो खुला राज, नाबालिग 6 महीने की प्रेग्नेंट; प्रेमी समेत 7 पर गैंगरेप का आरोप

पीड़िता की दोस्ती 2022 में उसी इलाके के एस. सुरेंद्रन पांडियन (अप्पू) से हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई लेकिन अलग हो गए। 2025 में लड़की पुन्नियानल्लूर के विनायकमुर्ती के बेटे मणिमारन (20 साल) और पशुपति कोविल के कुमार के बेटे सुधन उर्फ जयसुधन (24 साल) के संपर्क में आई। पुलिस जांच में सामने आया कि मणिमारन और जयसुधन ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके अलावा सुरेंद्रन पांडियन, एम. विश्वनाथन, आर. रॉकी उर्फ राकेश, आर. आकाश, एम. षणमुगम और पुन्नियानल्लूर के सरवनन के बेटे अशोक ने भी अपराध में हिस्सा लिया। कुल 7 आरोपी हैं।