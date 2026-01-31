पाकिस्तान में गृहयुद्ध! बलूच विद्रोहियों ने 12 शहरों में एक साथ बोला हमला, कई पुलिस स्टेशन पर कब्जा

हमले सुबह करीब 6 बजे क्वेटा के सरयाब रोड पर पुलिस मोबाइल पर विस्फोट और गोलीबारी से शुरू हुए। दो घंटों तक गोलीबारी और कई धमाके हुए। विद्रोहियों ने मस्तुंग में पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया, जहां 30 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। नुश्की में सीटीडी ऑफिस पर हमला हुआ, जहां 8 कर्मी मारे गए। ग्वादर, पसनी और कलात में भी फायरिंग और विस्फोट की रिपोर्ट आई। BLA कमांडर-इन-चीफ बशीर ज़ेब बलूच ने वीडियो में बलोच लोगों से विद्रोह में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर लोग बाहर नहीं आएंगे तो इतिहास उनकी हार दर्ज करेगा। जो जान देते हैं और जान लेते हैं, वे इतिहास लिखते हैं।