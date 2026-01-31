रूसी लड़कियों से संबंध बनाने पर बिल गेट्स को हुआ यौन रोग, एपस्टीन फाइल्स ने किया खुलासा

बिल गेट्स (फोटो- James Goddard एक्स पोस्ट)
अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में कुख्यात फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन की जांच से जुड़ी कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया है, जिसके चलते कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इन फाइलों में दावा किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को रूसी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने पर यौन संचारित रोग (STD) हो गया था। इन दावों के सामने आने के बाद गेट्स के एक प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने बताया कि विभाग द्वारा एपस्टीन जांच से जुड़े 30 लाख (3 मिलियन) से ज़्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स और 2,000 से अधिक वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं। ये सभी फाइलें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हैं। ब्लैंच ने यह भी साफ किया कि इनमें वे फाइलें भी शामिल हैं, जिन्हें दिसंबर में पहली बार जानकारी जारी करते समय रोक लिया गया था। उन्होंने कहा कि देरी का मुख्य कारण एक हजार से अधिक कथित पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उनके मुताबिक यह रिलीज अमेरिकी जनता के प्रति पारदर्शिता की दिशा में अंतिम कदम है।
नए दस्तावेजों में कुछ ड्राफ्ट ईमेल शामिल हैं, जिन्हें कथित रूप से जेफ्री एपस्टीन ने लिखा था और जिनका फोकस बिल गेट्स पर है। इन ईमेल में आरोप लगाए गए हैं कि गेट्स ने कथित तौर पर यौन रोग को अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से छिपाने की कोशिश की। ईमेल में रूसी महिलाओं के साथ संबंधों और उनके परिणामों से निपटने के लिए दवाएं लेने जैसे दावे किए गए हैं। ये बातें गेट्स के लंबे समय से विज्ञान सलाहकार रहे बोरिस निकोलिक की ओर से लिखे गए बयान के मसौदे के रूप में दिखाई देती हैं।
एक अन्य ड्राफ्ट ईमेल में एपस्टीन ने निकोलिक के नाम से गेट्स पर अपनी सार्वजनिक छवि बचाने के लिए कवर अप करने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि मेलिंडा को बिना जानकारी दिए एंटीबायोटिक देने और कथित बीमारी से जुड़े ईमेल हटाने का अनुरोध किया गया था। ईमेल में यह भी चेतावनी दी गई कि सार्वजनिक तलाक की स्थिति में परोपकारी प्रतिज्ञा कार्यक्रमों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।
बिल गेट्स के प्रवक्ता ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। प्रवक्ता के अनुसार ये दस्तावेज केवल यह दिखाते हैं कि एपस्टीन गेट्स से संबंध न बन पाने की हताशा में उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। उल्लेखनीय है कि एपस्टीन के संबंध कई बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और हस्तियों से रहे थे। एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या माना गया।
