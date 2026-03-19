‘इजरायल हमला नहीं करेगा’, ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)
Donald Trump Iran Warning: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर उसने कतर के एलएनजी परिवेश पर फिर हमला किया, तो अमेरिका साउथ पार्स गैस क्षेत्र को उड़ा सकता है। साथ ही उन्होंने इजरायल को दोष देते हुए कहा कि अब इजरायल ईरान के प्रमुख साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर कोई हमला नहीं करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा- वह इतनी बड़ी विकिरण की अनुमति नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के एलएनजी साइटों पर दोबारा हमला होता है, तो वह कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कतर ने बताया कि ईरान के मिसाइल हमलों से उसके कई एलएनजी साइटों को भारी नुकसान हुआ है। देश की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के अनुसार, हमलों से सुविधाएं हथिया गईं और कई जगह आग लग गई।
बता दें कि कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बहुत अहम सप्लायर है। युद्ध के चलते पहले ही उत्पादन रोक दिया गया था और अब अधिकारियों का कहना है कि भारी नुकसान के कारण युद्ध खत्म होने के बाद भी आपूर्ति बहाल होने में देरी हो सकती है।
कतर पर हमला उस समय हुआ जब इजरायल ने ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था। यह विशाल गैस क्षेत्र ईरान और कतर के बीच साझा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इस हमले की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इसके अनियंत्रित परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और कतर भी इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि इजरायल ने गुस्से में आकर दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र के एक छोटे हिस्से पर हमला किया, और अमेरिका को इस कार्रवाई की पहले से कोई जानकारी नहीं थी।
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