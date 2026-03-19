19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘इजरायल हमला नहीं करेगा’, ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा

Israel Iran War: कतर पर हमला उस समय हुआ जब इजरायल ने ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था। यह विशाल गैस क्षेत्र ईरान और कतर के बीच साझा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 19, 2026

डोनाल्ड ट्रंप,Trump administration, Israel, Iran, oil infrastructure, energy sector, Middle East conflict,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

Donald Trump Iran Warning: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर उसने कतर के एलएनजी परिवेश पर फिर हमला किया, तो अमेरिका साउथ पार्स गैस क्षेत्र को उड़ा सकता है। साथ ही उन्होंने इजरायल को दोष देते हुए कहा कि अब इजरायल ईरान के प्रमुख साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर कोई हमला नहीं करेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा- वह इतनी बड़ी विकिरण की अनुमति नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के एलएनजी साइटों पर दोबारा हमला होता है, तो वह कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।

ईरान ने किया हमला

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कतर ने बताया कि ईरान के मिसाइल हमलों से उसके कई एलएनजी साइटों को भारी नुकसान हुआ है। देश की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के अनुसार, हमलों से सुविधाएं हथिया गईं और कई जगह आग लग गई। 

बता दें कि कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बहुत अहम सप्लायर है। युद्ध के चलते पहले ही उत्पादन रोक दिया गया था और अब अधिकारियों का कहना है कि भारी नुकसान के कारण युद्ध खत्म होने के बाद भी आपूर्ति बहाल होने में देरी हो सकती है।

कतर पर कब हुआ हमला?

कतर पर हमला उस समय हुआ जब इजरायल ने ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था। यह विशाल गैस क्षेत्र ईरान और कतर के बीच साझा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इस हमले की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इसके अनियंत्रित परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और कतर भी इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि इजरायल ने गुस्से में आकर दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र के एक छोटे हिस्से पर हमला किया, और अमेरिका को इस कार्रवाई की पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

ये भी पढ़ें

इजरायल-अमेरिका के हमले में मोजतबा खामेनेई की कैसे बची जान, बड़ी जानकारी आई सामने
विदेश
Mojtaba Khamenei News,Iran War News,US Israel airstrike Iran,Ali Khamenei,

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 08:59 am

Hindi News / World / ‘इजरायल हमला नहीं करेगा’, ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘पढ़ाई छोड़ो, प्यार करो’, चीन के विश्वविद्यालयों में अब रोमांस के लिए दी जा रही के लिए छुट्टियाँ

Spring break for romance in China
विदेश

अमेरिका में 2 लाख प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे निरस्त

Immigrant truck drivers in US
विदेश

US Israel Iran War: दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अमेरिका-इजरायल का हमला, जवाब में ईरान ने किया पलटवार

US Israel Iran War: Donald Trump and benjamin netanyahu
विदेश

2030 तक 2.73 करोड़ बच्चों की जान को खतरा, यूनिसेफ की चिंताजनक रिपोर्ट

Children's lives at risk
विदेश

अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है पाकिस्तान

Flags of US and Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.