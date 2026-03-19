‘इजरायल हमला नहीं करेगा’, ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा

Donald Trump Iran Warning: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर उसने कतर के एलएनजी परिवेश पर फिर हमला किया, तो अमेरिका साउथ पार्स गैस क्षेत्र को उड़ा सकता है। साथ ही उन्होंने इजरायल को दोष देते हुए कहा कि अब इजरायल ईरान के प्रमुख साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर कोई हमला नहीं करेगा।