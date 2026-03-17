इजरायल-अमेरिका के हमले में मोजतबा खामेनेई की कैसे बची जान, बड़ी जानकारी आई सामने

मोजतबा खामेनेई को लेकर जानकारी आई सामने (Photo-X)
US Israel Airstrike Iran: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। वहीं उनके बेटे मोजतबा खामेनेई बाल-बाल बच गए। अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। इसी बीच हमले में मोजतबा की जान कैसे बची, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। The Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी ईरान की एक आंतरिक बैठक के लीक ऑडियो से सामने आई है।
बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को इजरायल ने तेहरान स्थित खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया। इस हमले में कई वरिष्ठ अधिकारी और परिवार के सदस्य भी मारे गए।
लीक ऑडियो में दावा किया गया है कि हमले से ठीक पहले मोजतबा खामेनेई अपने पिता के साथ इमारत के अंदर मौजूद थे, लेकिन कुछ ही क्षण पहले वह किसी काम से बाहर चले गए। जैसे ही वह वापस लौट रहे थे, तभी मिसाइलों ने इमारत को निशाना बना लिया।
रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने इस हमले में ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस दौरान एक मिसाइल सीधे उस जगह गिरी, जहां पर अली खामेनेई मौजूद थे। दूसरी मिसाइल मोजतबा खामेनेई के आवास पर गिरी। तीसरी मिसाइल उनके रिश्तेदार के घर पर गिरी।
लीक ऑडियो में यह भी दावा किया गया कि इस हमले में ईरान के कई अधिकारियों की भी मौत हुई है। उनके शव को पहचानने में भी मुश्किल हुई।
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मोजतबा की स्थिति को लेकर अनिश्चितता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जबकि कुछ में उनकी मौत की भी बात कही जा रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उन्हें नहीं देखा है। हमें नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं।
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