इजरायल-अमेरिका के हमले में मोजतबा खामेनेई की कैसे बची जान, बड़ी जानकारी आई सामने

US Israel Airstrike Iran: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। वहीं उनके बेटे मोजतबा खामेनेई बाल-बाल बच गए। अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। इसी बीच हमले में मोजतबा की जान कैसे बची, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। The Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी ईरान की एक आंतरिक बैठक के लीक ऑडियो से सामने आई है।