17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल-अमेरिका के हमले में मोजतबा खामेनेई की कैसे बची जान, बड़ी जानकारी आई सामने

Mojtaba Khamenei News: लीक ऑडियो में यह भी दावा किया गया कि इस हमले में ईरान के कई अधिकारियों की भी मौत हुई है। उनके शव को पहचानने में भी मुश्किल हुई। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 17, 2026

Mojtaba Khamenei News,Iran War News,US Israel airstrike Iran,Ali Khamenei,

मोजतबा खामेनेई को लेकर जानकारी आई सामने (Photo-X)

US Israel Airstrike Iran: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। वहीं उनके बेटे मोजतबा खामेनेई बाल-बाल बच गए। अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। इसी बीच हमले में मोजतबा की जान कैसे बची, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। The Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी ईरान की एक आंतरिक बैठक के लीक ऑडियो से सामने आई है।

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को इजरायल ने तेहरान स्थित खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया। इस हमले में कई वरिष्ठ अधिकारी और परिवार के सदस्य भी मारे गए।

लीक ऑडियो में दावा किया गया है कि हमले से ठीक पहले मोजतबा खामेनेई अपने पिता के साथ इमारत के अंदर मौजूद थे, लेकिन कुछ ही क्षण पहले वह किसी काम से बाहर चले गए। जैसे ही वह वापस लौट रहे थे, तभी मिसाइलों ने इमारत को निशाना बना लिया।

कैसे हुआ हमला?

रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने इस हमले में ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस दौरान एक मिसाइल सीधे उस जगह गिरी, जहां पर अली खामेनेई मौजूद थे। दूसरी मिसाइल मोजतबा खामेनेई के आवास पर गिरी। तीसरी मिसाइल उनके रिश्तेदार के घर पर गिरी। 

कई अधिकारियों की हुई मौत

लीक ऑडियो में यह भी दावा किया गया कि इस हमले में ईरान के कई अधिकारियों की भी मौत हुई है। उनके शव को पहचानने में भी मुश्किल हुई। 

मोजतबा को लेकर ट्रंप ने दिया बयान

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मोजतबा की स्थिति को लेकर अनिश्चितता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जबकि कुछ में उनकी मौत की भी बात कही जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उन्हें नहीं देखा है। हमें नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। 

ये भी पढ़ें

ईरान युद्ध के बीच UAE में 19 भारतीयों को किया गिरफ्तार, वजह आई सामने
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 12:33 pm

Hindi News / World / इजरायल-अमेरिका के हमले में मोजतबा खामेनेई की कैसे बची जान, बड़ी जानकारी आई सामने

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Israel vs Iran War: ईरान-अमेरिका युद्ध रुकवा सकता है भारत? इस देश ने तारीफ करते हुए जताया भरोसा

PM Modi and Finland PM Alexander Stubb
विदेश

पति की मौत के दुख में लिखी किताब, वही पत्नी निकली उसकी खूनी, ऐसे सामने आया सच

woman found guilty of husband murder
विदेश

अब हर बुधवार को होगी सरकारी छुट्टी, जंग के बीच फ्यूल बचाने के लिए श्रीलंका ने लिया बड़ा फैसला

fuel shortage
विदेश

अफगानिस्तान के अस्पताल में 400 से ज़्यादा निर्दोषों की जान लेने के बाद पाकिस्तान ने कहा – ‘हमने ऐसा नहीं किया’

Pakistani air strike in Afghanistan
विदेश

इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक, धमाके के बाद उठी आग की लपटें, चारों तरफ मचा कोहराम

Attack on the US Embassy in Iraq
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.