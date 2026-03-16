ईरान युद्ध के बीच UAE में 19 भारतीयों को किया गिरफ्तार, वजह आई सामने

UAE arrests 19 Indians over fake videos: यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 19 भारतीय भी शामिल हैं। इस पर अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान ऐसी वीडियो शेयर की थी। जिसमें गुमराह करने वाली और मनगढ़ंत चीजें थी।