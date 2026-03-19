अमेरिका में 2 लाख प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे निरस्त

अमेरिका (United States Of America) में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन के एक नए कड़े नियम ने देश की सप्लाई चेन और परिवहन क्षेत्र में खलबली मचा दी है। सोमवार से लागू हुए परिवहन विभाग के इस नियम के तहत लगभग 2 लाख प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उनकी समाप्ति तिथि के बाद रिन्यू नहीं किए जाएंगे। नए नियम के अंतर्गत अस्थाई निवास पात्रता वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे। यह नीति मुख्य रूप से उन प्रवासियों को प्रभावित करेगी जो शरण चाहने वाले, शरणार्थी और 'डाका' (बच्चे के रूप में अमेरिका पहुंचने के कारण कार्रवाई टली) कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। हालांकि ये ड्राइवर कानूनी रूप से काम करने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन अब नहीं होंगे।