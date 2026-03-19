19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है पाकिस्तान

पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में मज़बूती आई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बड़ा खतरा है। यह बात किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 19, 2026

Flags of US and Pakistan

Flags of US and Pakistan (Representational Photo)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान (Pakistan) से संबंधों में मज़बूती आई है। ट्रंप के परिवार का क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस पाकिस्तान में चलना इसकी मुख्य वजह है। वहीं भारत (India) के खिलाफ जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को क्रेडिट देने से भी वह काफी खुश हो गए थे। भले ही दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती आई है, लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बड़ा खतरा है।

अमेरिका के लिए परमाणु खतरा है पाकिस्तान

अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) ने कहा है कि उनके देश के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों (Nuclear Threats) में से एक पाकिस्तान है। उन्होंने ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को उन देशों के रूप में भी नामित किया जो ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं जो अमेरिका को खतरे में डाल सकती हैं।

कर रहे हैं उन्नत मिसाइल सिस्टम विकसित

तुलसी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो लगातार नए और उन्नत मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहे हैं। इन मिसाइलों में परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने की क्षमता है। इन देशों की बढ़ती ताकत अमेरिका को सीधे निशाने पर ला सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों से है तनाव

गौर करने वाली बात है कि तुलसी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जिन देशों का ज़िक्र किया, उनमें पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों से अमेरिका का तनाव चल रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इस समय युद्ध लड़ रहा है। रूस से भी लंबे समय से अमेरिका के तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। चीन के साथ भी अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जो किसी से छिपे नहीं हैं। वहीं उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच भी अच्छे संबंध नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तुलना में अमेरिका को इन अन्य देशों से ज़्यादा खतरा है। इन देशों में अमेरिका के सबसे ज़्यादा नज़दीक रूस है। हालांकि इनमें से कोई भी देश अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, लेकिन फिर भी खतरे को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

ये भी पढ़ें

मोजतबा खामेनेई की दो-टूक – ‘अमेरिका-इज़रायल के घुटने टेकने के बाद ही रुकेगा युद्ध’
विदेश
Mojtaba Khamenei

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Mar 2026 07:07 am

Published on:

19 Mar 2026 06:40 am

Hindi News / World / अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है पाकिस्तान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

North Korea election: 99.99% मतदान, 99.93% वोटों से किम की ‘परफेक्ट’ जीत

Kim Jong Un
विदेश

वेनेजुएला-ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका, ट्रंप के बयान से हड़कंप

Donald Trump
विदेश

बीजिंग जाने वाले थे ट्रंप, पर ईरान ने बिगाड़ा खेल! वाइट हाउस के इस एलान से दुनिया सन्न

Donald Trump
विदेश

Iran US War: ईरान युद्ध पर फोकस के चलते ट्रंप ने टाली चीन यात्रा, 5-6 हफ्ते बाद करेंगे दौरा

Iran US War
विदेश

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच PM मोदी ने कुवैत से की बात, जानिए क्या कहा?

PM Modi Cabinet Decision,Jute Farmers, MSP Hike, Cabinet Approval
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.