मोजतबा खामेनेई की दो-टूक – ‘अमेरिका-इज़रायल के घुटने टेकने के बाद ही रुकेगा युद्ध’

ट्रंप लगातार ईरान को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ईरान का रुख साफ है कि वो अपनी रक्षा के लिए जब तक ज़रूरी हुआ, युद्ध लड़ेगा और पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने दो-टूक सुना दी है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मोजतबा का संदेश देते हुए बताया कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है, "जब तक अमेरिका और इज़राइल इस युद्ध में घुटने नहीं तक देते, हार स्वीकार नहीं कर लेते और ईरान को हुए नुकसान मुआवज़ा नहीं देते, तब तक शांति नहीं होगी और युद्ध नहीं रुकेगा।"