नाटो पर फूटा ट्रंप का गुस्सा, कहा – ‘हमें मदद की ज़रूरत नहीं’

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 19वां दिन है। इस युद्ध की वजह से ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका और इज़रायल का डटकर सामना कर रहा है। ईरान न सिर्फ इज़रायल को निशाना बना रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है, जिससे वहाँ भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर भी ईरान का सख्त रुख है। भारत (India) समेत कुछ चुनिंदा देशों के जहाज़ों को ही निकलने की अनुमति दी जा रही है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) काफी नाराज़ हैं। हालांकि अमेरिका चाहकर भी होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोल सकता। इसी वजह से ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।