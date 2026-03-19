‘पढ़ाई छोड़ो, प्यार करो’, चीन के विश्वविद्यालयों में अब रोमांस के लिए दी जा रही के लिए छुट्टियाँ

चीन (China) की गिरती जन्मदर और घटती शादियों की संख्या ने वहाँ की सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को अब एक अनोखे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया भर में अपनी कठिन परीक्षाओं और एकेडमिक प्रेशर के लिए मशहूर चीन में अब हवा का रुख बदल रहा है। सिचुआन (Sichuan) के एक प्रमुख एविएशन कॉलेज ने अपने छात्रों और शिक्षकों के लिए एक अनोखा फरमान जारी किया है। "किताबें बंद करो, बाहर जाओ, फूलों को देखो और प्यार करो।"