2030 तक 2.73 करोड़ बच्चों की जान को खतरा, यूनिसेफ की चिंताजनक रिपोर्ट

बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले तीन दशकों की प्रगति अब गंभीर संकट में है। यूनिसेफ (UNICEF) समेत संयुक्त राष्ट्र - यूएन (United Nations - UN) के अन्य संगठनों की ताजा संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही, तो वर्ष 2025 से 2030 के बीच दुनिया भर में 2.73 करोड़ बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन देखने से पहले ही दम तोड़ देंगे। इनमें से करीब 1.3 करोड़ मौतें जन्म के पहले महीने (नवजात) में होने की आशंका है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अकेले साल 2024 में 5 साल से कम उम्र के लगभग 49 लाख बच्चों ने अपनी जान गंवाई, जिनको बेहतर चिकित्सा या सावधानी होने पर बचाया जा सकता था। इसमें से 23 लाख मौतें जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर हुईं। एक महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए निमोनिया, डायरिया और मलेरिया आज भी सबसे बड़े जानलेवा कारण बने हुए हैं, जिन्हें खराब पोषण और और भी बदतर बना रहा है।